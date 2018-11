Atletica, Mondiali 2019: il calendario completo. Programma, orari e tv. Si gareggia ad ottobre!

I Mondiali 2019 di atletica leggera si disputeranno a Doha (Qatar) da venerdì 27 settembre a domenica 6 ottobre. Si tratta di una stranissima collocazione in calendario rispetto al tradizionale spazio estivo riservato alla rassegna iridata della Regina degli Sport. A causa della altissime temperature del Qatar, però, si è deciso di spostare l’evento a inizio autunno e soprattutto si gareggerà sempre nella serata locale in modo da incontrare un clima più mite per gli atleti.



Spiccano soprattutto le Maratone e le prove di marcia in seconda serata anche se non va dimenticato che l’Italia è un’ora indietro rispetto a Doha. Si preannuncia ovviamente grande spettacolo con i migliori atleti del Pianeta pronti a darsi battaglia per la conquista delle medaglie, in questa occasione debutterà anche la 4×400 mista che rivedremo poi alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari dei Mondiali 2019 di atletica leggera. L’evento sarà come sempre trasmesso in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Doha sono un’ora avanti rispetto a noi).

VENERDÌ 27 SETTEMBRE:

15.30 Salto in lungo (maschile) – Qualificazioni

15.35 100 metri (maschile) – Turno preliminare

15.40 Lancio del martello (femminile) – Qualificazioni

16.10 800 metri (femminile) – Batterie

16.30 Salto con l’asta (femminile) – Qualificazioni

17.05 100 metri (maschile) – Batterie

17.40 Salto in alto (femminile) – Qualificazioni

18.00 3000 metri siepi (femminile) – Batterie

18.25 Salto triplo (maschile) – Qualificazioni

18.55 5000 metri (maschile) – Batterie

19.30 400 metri ostacoli (maschile) – Batterie

22.59 Maratona (femminile)

SABATO 28 SETTEMBRE:

15.15 Lancio del disco (maschile) – Qualificazioni

15.30 100 metri (femminile) – Batterie

16.05 800 metri (maschile) – Batterie

16.30 Salto con l’asta (maschile) – Qualificazioni

17.05 400 metri ostacoli (maschile) – Semifinali

17.45 100 metri (maschile) – Semifinali

18.15 800 metri (femminile) – Semifinali

18.25 Lancio del martello (femminile) – Finale

19.00 4×400 metri (mista) – Batterie

19.40 Salto in lungo (maschile) – Finale

20.10 10000 metri (femminile) – Finale

21.15 100 metri (maschile) – Finale

22.30 50 km di marcia (maschile)

22.30 50 km di marcia (femminile)

DOMENICA 29 SETTEMBRE:

19.05 200 metri (maschile) – Batterie

19.40 Salto con l’asta (femminile) – Finale

20.20 100 metri (femminile) – Semifinali

20.45 Salto triplo (maschile) – Finale

20.55 800 metri (maschile) – Semifinali

21.35 4×400 metri (mista) – Finale

22.20 100 metri (femminile) – Finale

22.30 20 km di marcia (femminile) – Finale

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE:

15.30 Tiro del giavellotto (femminile) – Qualificazioni

16.05 200 metri (femminile) – Batterie

17.20 400 metri (femminile) – Batterie

19.05 110 metri ostacoli – Batterie

19.30 Salto in alto (femminile) – Finale

19.50 200 metri (maschile) – Semifinali

20.20 5000 metri (maschile) – Finale

20.25 Lancio del disco (maschile) – Finale

20.50 3000 metri siepi (femminile) – Finale

21.10 800 metri (femminile) – Finale

21.40 400 metri ostacoli (maschile) – Finale

MARTEDÌ 1° OTTOBRE:

15.30 Lancio del martello (maschile) – Qualificazioni

15.35 400 metri (maschile) – Batterie

15.50 Salto in alto (maschile) – Qualificazioni

15.30 400 metri ostacoli (femminile) – Batterie

17.15 3000 metri siepi (maschile) – Batterie

19.05 Salto con l’asta (maschile) – Finale

19.50 400 metri (femminile) – Semifinali

20.20 Tiro del giavellotto (femminile) – Finale

20.35 200 metri (femminile) – Semifinali

21.10 800 metri (maschile) – Finale

21.40 200 metri (maschile) – Finale

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE:

15.35 Decathlon – 100 metri

15.45 Getto del peso (femminile) – Qualificazioni

16.05 Eptathlon – 100 metri ostacoli

16.30 Decathlon – Salto in lungo

16.35 1500 metri (femminile) – Batterie

17.00 Lancio del disco (femminile) – Qualificazioni

17.15 Eptathlon – Salto in alto

17.25 5000 metri (femminile) – Batterie

17.50 Decathlon – Getto del peso

19.05 110 metri ostacoli – Semifinali

19.30 Eptathlon – Getto del peso

19.35 400 metri (maschile) – Semifinali

19.40 Decathlon – Salto in alto

20.05 400 metri ostacoli (femminile) – Semifinali

20.40 Lancio del martello (maschile) – Finale

20.50 Eptathlon – 200 metri

21.35 200 metri (femminile) – Finale

21.55 110 metri ostacoli (maschile) – Finale

22.15 Decathlon – 400 metri

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE:

15.35 Decathlon – 110 metri ostacoli

15.40 Salto triplo (femminile) – Qualificazioni

16.30 Decathlon – Lancio del disco

17.15 Eptathlon – Salto in lungo

18.05 Decathlon – Salto con l’asta

18.30 Getto del peso (maschile) – Qualificazioni

19.10 Eptathlon – Tiro del giavellotto

21.00 1500 metri (maschile) – Batterie

21.05 Decathlon – Tiro del giavellotto

21.35 Getto del peso (femminile) – Finale

22.00 1500 metri (femminile) – Semifinali

22.50 400 metri (femminile) – Finale

23.05 Eptathlon – 800 metri

23.15 Decathlon – 1500 metri

VENERDÌ 4 OTTOBRE:

19.10 1500 metri (maschile) – Semifinali

19.15 Salto in alto (maschile) – Finale

19.40 4×100 metri (femminile) – Batterie

20.00 Lancio del disco (femminile) – Finale

20.05 4×100 metri (maschile) – Batterie

20.30 400 metri ostacoli (femminile) – Finale

20.45 3000 metri siepi (maschile) – Finale

21.20 400 metri (maschile) – Finale

22.30 20 km di marcia (maschile)

SABATO 5 OTTOBRE:

15.30 Tiro del giavellotto (maschile) – Qualificazioni

16.15 100 metri ostacoli – Batterie

16.50 Salto in lungo (femminile) – Qualificazioni

18.55 4×400 metri (femminile) – Batterie

19.05 Getto del peso (maschile) – Finale

19.25 4×400 metri (maschile) – Batterie

19.35 Salto triplo (femminile) – Finale

19.55 1500 metri (femminile) – Finale

20.25 5000 metri (femminile) – Finale

21.05 4×100 metri (femminile) – Finale

21.15 4×100 metri (maschile) – Finale

22.59 Maratona (maschile)

DOMENICA 6 OTTOBRE:

18.05 100 metri ostacoli – Semifinali

18.15 Salto in lungo (femminile) – Finale

18.40 1500 metri (maschile) – Finale

18.55 Tiro del giavellotto (maschile) – Finale

19.00 10000 metri (maschile) – Finale

19.50 100 metri ostacoli – Finale

20.15 4×400 metri (femminile) – Finale

20.30 4×400 metri (maschile) – Finale

MONDIALI ATLETICA 2018: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv sui canali Rai e su Eurosport.

Diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIDAL/Colombo