Atalanta-Inter 4-1, Serie A: tracollo dei nerazzurri contro la Dea. Hateboer e Mancini decisivi, non basta Icardi

Clamoroso tonfo dell’Inter nel lunch match della dodicesima giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci da sette vittorie consecutive in campionato, sono crollati per 4-1 sul campo dell’Atalanta che ha giocato una partita perfetta e ha sorpreso i rivali di fronte al proprio pubblico. I ragazzi di Luciano Spalletti sprecano l’occasione per agganciare il Napoli al secondo posto, a solo tre lunghezze dalla Juventus, mentre gli orobici salgono al settimo posto in classifica. Tracollo inatteso per l’Inter che in settimana aveva pareggiato col Barcellona in Champions League e che sperava di proseguire la propria striscia vincente.



I padroni di casa partono subito a razzo e all’ottavo minuto passano in vantaggio grazie ad Hateboer: Gosens incontenibile sulla sinistra, bel cross teso e il compagno di squadra riesce a trovare la deviazione vincente con una bella scivolata sottoporta. Due minuti più tardi gli orobici colpiscono il palo con la svirgolata di D’Ambrosio e al 13′ Ilicic impensierisce Handanovic sfruttando un’altra indecisione di D’Ambrosio. Gli ospiti vanno in affanno e in tempo rapido arrivano i cartellini gialli per Vecino, Brozovic e Skriniar prima di due interessanti occasioni per l’Atalanta con Toloi e Gomez al termine del primo tempo.

Al 47′, però, Mancini colpisce il pallone con un braccio in area e così viene concesso il calcio di rigore all’Inter, Icardi riesce a trasformare dagli undici metri e trova il pareggio. L’inerzia della partita però non cambia e al 62′ la Dea passa nuovamente in vantaggio grazie al bel colpo di testa di Mancini su punizione di Ilicic. L’Inter va in confusione totale e nel finale crolla: Djimsiti insacca di testa su punizione di Ilicic all’88’, Brozovic viene espulso in pieno recupero per somma di ammonizioni e al 94′ Gomez chiude i conti con un bel destro a giro dal limite.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DI ATALANTA-INTER 4-1













Foto: bestino / Shutterstock.com