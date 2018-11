Atalanta-Inter 4-1 Highlights, il VIDEO e i gol della partita. La Dea demolisce Icardi e compagni

L’Atalanta ha sconfitto l’Inter per 4-1 nel lunch match della dodicesima giornata di Serie A. I nerazzurri sono crollati sul campo della Dea e hanno perso dopo sette vittorie consecutive in campionato, tonfo pesante per i ragazzi di Spalletti che sprecano un’occasione per portarsi momentaneamente a tre punti dalla Juventus. Hateboer porta in vantaggio i suoi all’ottavo minuto, Icardi pareggia su rigore al 47′ ma Mancini riporta subito avanti i padroni di casa al 62′. Nel finale arrivano le reti di Djimsiti e Gomez che chiudono i conti. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Atalanta-Inter 4-1.

HIGHLIGHTS ATALANTA-INTER 4-1

GOL HATEBOER (1-0):

GOL ICARDI (1-1):

Vuruştaki kaliteye bak abi… Icardi siker affetmez. pic.twitter.com/0TZwUMMOOB — Internazionale TR (@Turkey_Inter) November 11, 2018

GOL MANCINI (2-1):

GOL DI DJIMSITI (3-1):

GOL GOMEZ (4-1):













Foto: Shutterstock