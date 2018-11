Andrea Dovizioso, GP Malesia MotoGP 2018: “Eravamo lenti. Le accuse di Lorenzo? Non commento”

Andrea Dovizioso non è riuscito ad andare oltre un poco soddisfacente sesto posto nel GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si è corsa sul circuito di Sepang. Il pilota della Ducati ha faticato a ingranare e non è mai riuscito a essere protagonista come ci si attendeva, dopo i trionfi delle ultime due edizioni si è dovuto accontentare di un piazzamento di rincalzo e il suo umore al traguardo non era certamente dei migliori: “Dobbiamo studiare i dati, per capire se qualcosa non funzionava al 100% o se sono emersi dei limiti. Aspettiamo un attimo prima di dare sentenze, ero veramente lento e ho anche commesso degli errori, che spiegano l’ampio ritardo a fine gara. Ma noi sull’asciutto qui in Malesia non siamo mai andati forte in gara. Pensavo di fare meglio, ma quando abbiamo vinto c’era la pioggia. Qua c’era caldo, tanto caldo. Abbiamo preso una bella paga oggi, non sono mai riuscito a fare tempi decenti“.

Il forlivese può quantomeno consolarsi con il matematico secondo posto in classifica generale vista la caduta di Valentino Rossi, la piazza d’onore alle spalle di Marc Marquez è ancora sua per il secondo anno consecutivo: “È un obiettivo importante, l’errore che ha fatto ci ha permesso di confermare la seconda posizione“.

Poi sulla polemica con Jorge Lorenzo che ieri lo aveva accusato di essere invidioso e opportunista: “Perché dovrei parlare con Jorge? Io non perdo tempo in queste cose e ieri non ho fatto una polemica com’è stata ripresa in generale. Lui fa sempre il solito errore di dare troppa importanza a quello che viene scritto, anche se ciò che è scritto è diverso da quello che è stato detto. Non ho puntato il dito contro nessuno e non ho tirato fuori il nome di Jorge. Non avevo problemi ieri e non li ho adesso“.













Foto: Valerio Origo