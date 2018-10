Calcio, Serie A 2018-2019: Milan-Sampdoria 3-2. Gol ed emozioni a San Siro, decide Suso nella ripresa

Il Milan rimonta e supera in una pazza partita la Sampdoria nel posticipo della decima giornata della Serie A di calcio: decisivo il gol di Suso nella ripresa, che fissa lo score sul 3-2 finale. Nella prima frazione vantaggio rossonero con Cutrone, rimonta blucerchiata con Saponara e Quagliarella ed infine momentaneo pari di Higuain.

Nel primo tempo al 17′ Cutrone porta in vantaggio i padroni di casa sfruttando alla perfezione un cross al bacio di Suso e di testa batte Audero, che può solo guardare il pallone gonfiare la rete, ma già al 21′ Quagliarella propizia il pari orchestrando il contropiede e lanciando Saponara, che batte Calabria e con un perfetto diagonale supera Donnarumma. Al 31′ i ruoli si invertono: Saponara lancia Quagliarella, che brucia in velocità la difesa rossonera e batte l’incolpevole Donnarumma, ma al 36′ Higuain si inventa il pari: triangolo stretto in area con Rodriguez, l’argentino con un gran sinistro batte il suo marcatore ed il portiere avversario siglando il 2-2 con cui si va al riposo.

Nella ripresa il gol partita è di Suso, che al 62′ dribbla il suo marcatore e dal vertice destro dell’area di rigore avversaria lascia partire un sinistro a giro che si va ad insaccare imparabilmente nell’angolino lontano. Nell’ultima mezz’ora solita girandola di cambi, diversi gialli da una parte e dall’altra, ma la truppa di Gattuso resiste e porta a casa i tre punti.

Foto: Salvatore Izzo

roberto.santangelo@oasport.it