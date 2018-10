Volley, Superlega 2018-2019: il calendario completo. Le date e gli orari delle 26 giornate

Nel weekend del 13-14 ottobre scatterà la SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Subito dopo i Mondiali che si sono disputati nel nostro Paese e l’assegnazione della Supercoppa vinta da Modena contro Trento, i grandi campioni scenderanno immediatamente in campo per incominciare la regular season: 26 giornate di grandi battaglie ed emozioni che si concluderanno il prossimo 24 marzo.

Alla SuperLega parteciperanno 14 squadre che si affronteranno in match di andata e ritorno, le migliori 8 accederanno ai playoff che assegneranno lo scudetto: quarti di finale al meglio delle tre gare (31 marzo, 7 e 13 aprile), poi semifinali (16, 19, 22, 25, 29 aprile) e la Finale che svelerà i nuovi Campioni d’Italia (1, 5, 8, 11, 14 maggio). Perugia difende il titolo, Civitanova e Modena le rivali più accreditate, Trento outsider. Di seguito il calendario dettagliato, tutte le date e le partite della SuperLega 2018-2019.

SOSTE – Non sono previste soste nel calendario della SuperLega, si gioca anche durante il periodo natalizio (26 dicembre, 30 dicembre, 6 gennaio). Viene dunque dato per certo che il primo torneo di qualificazione alle Olimpiadi non si disputerà entro maggio 2019.

TURNI INFRASETTIMANALI – Saranno solo due: 1° e 7 novembre. Per il resto si giocherà sempre di domenica (salvo anticipi-posticipi e recuperi vari).

PLAYOFF – Quarti di finale al meglio delle tre gare (31 marzo, 7 e 13 aprile), poi semifinali (16, 19, 22, 25, 29 aprile) e la Finale che svelerà i nuovi Campioni d’Italia (1, 5, 8, 11, 14 maggio)

PRIMA GIORNATA (14 ottobre, 26 dicembre):

Perugia vs Latina

Modena vs Sora

Trento vs Siena

Ravenna vs Milano

Padova vs Civitanova

Monza vs Verona

Vibo Valentia vs Castellana Grotte

SECONDA GIORNATA (21 ottobre, 30 dicembre):

Civitanova vs Ravenna

Verona vs Perugia

Milano vs Padova

Latina vs Monza

Sora vs Trento

Castellana Grotte vs Modena

Siena vs Vibo Valentia

TERZA GIORNATA (28 ottobre, 6 gennaio):

Perugia vs Trento

Verona vs Civitanova

Milano vs Latina

Ravenna vs Modena

Padova vs Castellana Grotte

Vibo Valentia vs Monza

Siena vs Sora

QUARTA GIORNATA (1° novembre, 13 gennaio):

Civitanova vs Perugia

Modena vs Milano

Trento vs Vibo Valentia

Monza vs Ravenna

Latina vs Siena

Sora vs Padova

Castellana Grotte vs Verona

QUINTA GIORNATA (4 novembre, 20 gennaio):

Perugia vs Siena

Civitanova vs Trento

Verona vs Sora

Milano vs Castellana Grotte

Ravenna vs Vibo Valentia

Padova vs Monza

Latina vs Modena

SESTA GIORNATA (7 novembre, 27 gennaio):

Modena vs Padova

Trento vs Latina

Ravenna vs Castellana Grotte

Monza vs Civitanova

Vibo Valentia vs Perugia

Sora vs Milano

Siena vs Verona

SETTIMA GIORNATA (11 novembre, 7 febbraio):

Perugia vs Modena

Civitanova vs Sora

Verona vs Ravenna

Milano vs Monza

Padova vs Siena

Latina vs Vibo Valentia

Castellana Grotte vs Trento

OTTAVA GIORNATA (18 novembre, 17 febbraio):

Modena vs Civitanova

Trento vs Verona

Ravenna vs Latina

Monza vs Sora

Vibo Valentia vs Padova

Castellana Grotte vs Perugia

Siena vs Milano

NONA GIORNATA (25 novembre, 24 febbraio):

Perugia vs Monza

Civitanova vs Siena

Milano vs Verona

Padova vs Trento

Latina vs Castellana Grotte

Vibo Valentia vs Modena

Sora vs Ravenna

DECIMA GIORNATA (2 dicembre, 3 marzo):

Perugia vs Ravenna

Civitanova vs Latina

Trento vs Milano

Verona vs Padova

Monza vs Modena

Sora vs Vibo Valentia

Siena vs Castellana Grotte

UNDICESIMA GIORNATA (9 dicembre, 10 marzo):

Modena vs Siena

Milano vs Civitanova

Ravenna vs Trento

Padova vs Perugia

Latina vs Sora

Vibo Valentia vs Verona

Castellana Grotte vs Monza

DODICESIMA GIORNATA (16 dicembre, 17 marzo):

Civitanova vs Castellana Grotte

Trento vs Modena

Verona vs Latina

Milano vs Vibo Valentia

Padova vs Ravenna

Sora vs Perugia

Siena vs Monza

TREDICESIMA GIORNATA (23 dicembre, 24 marzo):

Perugia vs Milano

Modena vs Verona

Ravenna vs Siena

Monza vs Trento

Latina vs Padova

Vibo Valentia vs Civitanova

Castellana Grotte vs Sora

PLAYOFF – QUARTI DI FINALE:

31 marzo, 7 e 13 aprile

PLAYOFF – SEMIFINALI:

16, 19, 22, 25, 29 aprile

PLAYOFF – FINALE:

1, 5, 8, 11, 14 maggio













