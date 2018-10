Volley, Supercoppa Italiana 2018. Christenson e Holt fermano i cubani: Modena vince al tie break per la finale tutta gialloblù!

Trento chiama e Modena risponde. La rivincita delle sconfitte alle semifinali dei play-off scudetto dello scorso anno va in scena fino in fondo nelle semifinali della Supercoppa di Perugia e i gialloblù completano l’opera eliminando dopo due ore e mezzo di battaglia Civitanova targata Cuba con un 3-2 rocambolesco. Christenson vince la sfida degli ex in regia, Leal, discontinuo in banda e Simon, schierato opposto per l’indisponibilità di Stankovic, non riescono a fare la differenza e Zaytsev, dopo la delusione mondiale, trascina i suoi alla prima finale della stagione.

Medei deve fare a meno di Sokolov e sposta Simon nel ruolo di opposto, lasciando spazio a Stankovic al centro in diagonale con Cester, mentre Julio Velasco, al suo ritorno in Italia, lascia spazio al polacco Bednorz, preferendolo a Kaliberda.

Meglio Modena in avvio, Zaytsev e compagni mettono la museruola a Leon, Bruno fatica a innescare i suoi centrali e Simon prova a tenere a galla i marchigiani con risultati a fasi alterne. Modena piazza il break nella parte centrale del set (19-16) e mantiene il vantaggio fino al 24-21 quando spreca, complice una ricezione traballante e un attacco poco efficace, tre set ball. Civitanova serve per il set ma sbaglia la battuta e Modena ne approfitta per ribaltare ulteriormente il punteggio e aggiudicarsi il set 28-26 con un ace di Anzani, migliore in campo nel primo parziale.

Nel secondo set Civitanova prova a metterci una pezza ma non riesce a staccare i modenesi che resistono alla furia degli avversari e poi, grazie al servizio, si riporta avanti e opera il sorpasso sul 20-19. I modenesi ancora una volta sprecano un set ball ma stavolta è Civitanova a chiudere grazie al muro che ferma Urnaut: 28-26.

Modena si illude in avvio di terzo set scattando avanti 6-2 ma Civitanova, con calma, si riporta sotto pareggiando a quota 10. I marchigiani sembrano poter spiccare il volo con un break firmato Cester in battuta (17-14) ma gli emiliani sono lì e pareggiano a quota 20. Il break decisivo lo piazza Leal (22-20) e stavolta Civitanova non si fa più riprendere chiudendo ancora con un muro su Urnaut: 25-22.

Quarto set dall’andamento schizofrenico. Civitanova sembra poter disporre degli avversari in avvio ma, sul 6-4, subisce un break letale di 1-7 e gli emiliani lanciano la volata verso il tie break. Modena vola avanti 15-9 ma si blocca. Gli emiliani sbagliano 4 servizi a fila e Civitanova riesce a rimontare grazie a Juantorena fino al 20-18 ma i gialloblù si ritrovano e ripartono di slancio grazie al muro e vincono 25-19 per il 2-2.

L’avvio di tie break è tutto di marca modenese. Civitanova sembra essere rimasta al terzo set e gli emiliani ne approfittano per picchiare forte in battuta ed affidarsi ad Urnaut in rigiocata. I modenesi scattano avanti 5-2 e 10-5. Civitanova non molla, si riavvicina e crea qualche grattacapo ai gialloblù con la battuta, riportandosi fino al 14-13 ma ci pensa Holt, fra i migliori in campo, a regalare a Modena la prima finale della stagione: 15-13.