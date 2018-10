Volley, i migliori italiani della seconda giornata di Superlega. Zaytsev diventa Thor, Giannelli delizia, bentornato Piano

Nel weekend si è disputata al seconda giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Di seguito le pagelle degli italiani che si sono messi maggiormente in vista nel corso del fine settimana.

IVAN ZAYTSEV: 10. Prestazione inverosimile dello Zar che si scatena e si carica sulla spalle una Modena andata clamorosamente in difficoltà sul campo di Castellana Grotte. L’opposto domina mettendo a segno 30 punti (65% in attacco, 5 aces) e alla lunga mette sotto i pugliesi, gli emiliani ringraziano e portano a casa la vittoria al tie-break.

OSMANY JUANTORENA: 8. Come sempre è il grande trascinatore di Civitanova che ha la meglio su Ravenna in una partita non semplice da gestire ma risolta con grande brillantezza. La Pantera fa la voce grossa mettendo a segno 14 punti (65% in attacco) ed è estremamente solido in ricezione (65%), guidando anche il compagno di reparto Leal e un vertiginoso Simon al centro in attesa di rivedere anche il miglior Sokolov.

MATTEO PIANO: 8. Il centrale ritorna in campo da titolare dopo l’infortunio e si comporta subito da grande capitano di Milano, guidando i meneghini verso il successo fondamentale contro Padova. L’esperto giocatore trascina una squadra priva dell’opposto Abdel-Aziz, non si fa intimorire e dirige sottorete mettendo a segno anche 11 punti (4 muri, 2 aces).

SIMONE GIANNELLI: 7,5. La regia del baby fenomeno si fa sentire ed è determinante per la vittoria di Trento contro Sora. Il palleggiatore spazia su tutto il fronte d’attacco trovando soddisfazioni soprattutto in Aaron Russell (16) e Uros Kovacevic (15), meno continuo Luca Vettori (12). A livello personale 4 punti con 2 muri.

FABIO RICCI: 7. Il giovane centrale ha un’occasione importante con la casacca di Perugia, gioca titolare accanto a Podrascanin e non delude nella trasferta vincente di Verona distinguendosi brillantemente sottorete e trovando un bel 5 su 5 in attacco proprio come l’esperto compagno di reparto.

SIMONE PARODI: 7. Lo schiacciatore sta cercando di ritornare ai fasti di un tempo dopo i tanti problemi e l’inizio di stagione sembra confortante. Latina perde in “casa” (si giocava a Napoli) contro la più attrezzata Monza ma i 19 punti (59% in attacco e 73% in ricezione) sono un ottimo biglietto da visita per il martello che può continuare a crescere.