Volley femminile, Pagelle Italia-Serbia 2-3: Egonu non basta. Scelte incomprensibili di Malinov, Sylla sbaglia troppo

L’Italia si è arresa per 3-2 alla Serbia nella finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. Una sfida equilibrata e decisa da alcuni piccoli dettagli che hanno fatto pendere la bilancia dalla parte delle balcaniche.

PAGELLE ITALIA-SERBIA 2-3

Paola Egonu, 8: questa sera non è riuscita a vincere da sola. Non sono bastati i suoi 33 punti, con un ottimo 50% in attacco. Offende con una continuità impressionante, resta da capire perché venga a lungo ignorata nel finale del quarto set ed in quasi tutto il quinto parziale…

Lucia Bosetti, 7: tiene a galla l’Italia nel tie-break con alcuni difficilissimi “mani fuori”. Dà tutto in difesa, ha davvero lottato sino in fondo. In battuta ha creato spesso danni alla ricezione serba. Di sicuro una buona finale.

Miriam Sylla, 4: purtroppo è mancata totalmente proprio nella partita decisiva. In ricezione offre garanzie solo nel primo parziale. Dopo va in crisi totale ed il gioco azzurro ne risente, diventando statico e scontato. In attacco non riesce proprio a metterla giù ed è eloquente il modestissimo 27,5% complessivo (appena 8 su 29). Nella prima parte del Mondiale sembrava aver compiuto un salto di qualità notevole. Semifinale e finale l’hanno ridimensionata.

Anna Danesi, 5,5: manca l’intesa con Malinov, affossa in rete diversi primi tempi troppo bassi. Mette a segno due muri, ma non riesce mai davvero ad arginare le attaccanti serbe.

Cristina Chirichella, 4,5: ancora una volta la capitana si è sciolta nelle partite da dentro o fuori. Come già accaduto in passato, la campana dà il meglio di sé nelle fasi a gironi, pagando poi eccessivamente la pressione nei match decisivi. Partita che definire anonima è poco: 3 punti (su 10 tentativi), 0 muri, 0 ace.

Ofelia Malinov, 4: la principale imputata della sconfitta azzurra (insieme a Sylla). Ieri aveva giustamente puntato quasi tutto su Egonu, servendola addirittura 88 volte contro la Cina. Oggi, inspiegabilmente, si è quasi completamente dimenticata dell’opposto nel corso del tie-break, smistando palloni verso Sylla, Bosetti e le centrali. La sensazione è che la palleggiatrice di origine bulgara abbia pagato un eccesso di protagonismo con delle scelte tattiche che, a posteriori, si sono rivelata sbagliatissime.

Monica De Gennaro, 7: fa quel che può, ma non riesce mai davvero ad arginare le bordate di Boskovic e Mihajlovic. Gioca una partita da lottatrice e si merita il titolo di miglior libero del Mondiale.

Carlotta Cambi, 6: entra per pochi scambi e non può incidere sull’andamento della contesa.

LE PAGELLE DELLA SERBIA

Ognjenovic 8, Boskovic 9, Mihajlovic 8,5, Busa 5, Veljkovic 7,5, Rasic 7,5, Popovic 6,5













Foto: Fivb