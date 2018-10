Volley femminile, Mondiali 2018: semifinale Olanda-Serbia. Orario d’inizio e come vederla in tv

Venerdì 19 ottobre si giocherà Olanda-Serbia, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama (Giappone) le due squadre si sfideranno per un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata da giocare poi contro la vincente di Italia-Cina. Si preannuncia una partita estremamente equilibrata e avvincente tra due squadre che hanno tutte le carte in regola per puntare alla finale: andrà in scena la rivincita della finale degli Europei 2017 vinta dalle slave che cercheranno di ripetersi ma le orange si presenteranno all’appuntamento davvero determinate e battagliere con il desiderio di fare saltare il banco.

Attesissimo il duello tra i due opposti Lonneke Sloetjes e Tijana Boskovic, saranno le loro bordate a decidere l’incontro senza però dimenticarsi dell’apporto di Brankica Mihajlovic e Anne Buijs. Si sfidano una squadra votata alla difesa e alle giocate veloci contro una prettamente offensiva che punta molto sulla potenza: ne vedremo davvero delle belle.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Olanda-Serbia, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 19 OTTOBRE:

06.40 Olanda vs Serbia

OLANDA-SERBIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

