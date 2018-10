Volley femminile, Mondiali 2018: quando si giocano le semifinali? Italia-Cina e Olanda-Serbia. Programma, orari e tv

Tutto pronto: venerdì 19 ottobre si giocheranno le semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile, sarà Yokohama (Giappone) a ospitare le due partite che valgono un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata. Prima la sfida tra Serbia e Olanda, poi il match più atteso per il Bel Paese, quello che vede in campo la nazionale italiana contro la Cina, alle ore 9.10.

Andiamo a scoprire il programma, gli orari e come seguire in TV le semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile.

VENERDI’ 19 OTTOBRE:

06.40 Semifinale 1 – Serbia vs Olanda

09.10 Semifinale 2 – Italia vs Cina

12.20 Finale quinto posto – USA vs Giappone

COME VEDERE IN DIRETTA TV E STREAMING LE SEMIFINALI DEI MONDIALI:

Entrambe le semifinali saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (palinsesto da comunicare) e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIVB