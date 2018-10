Basket, Europe Cup 2018-2019: esordio sulla carta comodo per Sassari e Varese

Comincerà domani l’avventura della Dinamo Sassari e della Openjobmetis Varese in Europe Cup, la seconda competizione FIBA, nonché la quarta in Europa per importanza. Lo dimostra la qualità non eccelsa dei rivali da incontrare, quantomeno nei gironi: i lombardi voleranno in Bulgaria per sfidare il Rilski Sportist (ore 17:30), mentre i sardi saranno ospiti dei britannici del Leicester (ore 20).

Partiamo dalla Openjobmetis che, in campionato, dopo aver vinto in casa contro Brescia si è arresa proprio sul campo della Dinamo. La forma non è sembrata delle migliori e, per questo motivo, non bisogna assolutamente sottovalutare gli avversari, i quali arrivano dalla sconfitta nel preliminare di Champions contro i finlandesi del Kataya. Da sottolineare come, arrivati al match di ritorno tra le mura amiche con uno svantaggio di 22 punti rimediato fuori casa, i bulgari siano andati vicinissimi all’impresa, giungendo al termine del terzo quarto addirittura avanti nel risultato cumulato, per poi subire il rientro degli ospiti nell’ultimo periodo. Ciò dà l’idea di una squadra che, seppur senza qualità importanti, nel suo fortino sa creare problemi. Resta di fatto che, comunque, Varese ha l’obbligo di portare a casa il successo, per arrivare nel migliore dei modi al big match contro il Porto della prossima settimana.

Capitolo Dinamo. La squadra di Vincenzo Esposito si troverà di fronte i Riders, i quali, così come il Rilski, sono rilegati in Europe Cup in virtù della sconfitta al preliminare di Champions per mano dei danesi del Bakken Bears, arrivata in modo a dir poco schiacciante. Sassari, invece, si è sbarazzata senza patemi del Benfica, dominando in lungo e in largo il doppio confronto per accedere alla competizione in questione. Gli avversari dei sardi si presentano come la formazione materasso del girone H (in cui vi sono anche le ungheresi Szombathely e Szolnoki Olaj), quindi Scott Bamforth e compagni dovranno cercare di ottenere una vittoria che garantisca sin da subito la testa della classifica prima degli incontri più impegnativi.

Di seguito il programma di domani delle italiane impegnate in Europe Cup.

MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE

Gruppo F: 17:30 Rilski Sportist-Varese

Gruppo H: 20:00 Leicester Riders-Sassari













