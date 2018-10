Volley femminile, Mondiali 2018: quando gioca l’Italia la prossima partita? Sfida alla Russia: programma, orario e tv

L’Italia è pronta per tornare in campo ai Mondiali 2018 di volley femminile. La nostra Nazionale affronterà la Russia a Osaka (Giappone) dopo essersi messa in mostra con prestazioni di livello eccellente e risultati considerevoli: le azzurre vogliono quindi affrontare le forte rivali russe per dimostrare di essere all’altezza di tale corazzata.

Si preannuncia dunque una partita estremamente equilibrata, appassionata e avvincente: la compagine russa può contare su giocatrici forti sia fisicamente che tecnicamente e a Paola Egonu e compagne non resterà che tirar fuori il 100% per far vedere a tutti ciò di cui si è capaci.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Russia

ITALIA-RUSSIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Fivb