Volley femminile, Mondiali 2018: parla Monica De Gennaro. Il libero: “Sappiamo che possiamo dare di più a livello mentale”

Dopo quella maschile anche la Nazionale femminile di pallavolo sta facendo sognare i tifosi italiani: ai Mondiali in Giappone le azzurre hanno vinto nove partite di fila e si presentano più che mai in fiducia alle sfide della terza fase, dove però tutte le squadre partiranno da zero.

Il libero titolare, Monica De Gennaro, ha parlato a Tuttosport alla vigilia della fase calda della kermesse. Al quotidiano sportivo torinese la 31enne ha affermato: “Nessuna di noi si era immaginata che potessimo vincerle tutte. Ma il bello arriva adesso e non abbiamo fatto ancora nulla. Ora si riparte da zero e le avversarie non concederanno niente“.

Sull’esito del sorteggio, che ci ha riservato Giappone e Serbia, l’azzurra dice: “Va bene così perché a questo livello tutte sono forti. Eravamo tutte un po’ curiose di vedere chi ci sarebbe capitato in sorte e questo ha generato un po’ di tensione. Ora dobbiamo andare in campo e giocarcela come sappiamo“.

L’Italia però può ancora crescere in queste partite: “Conosciamo la nostra forza e sappiamo che possiamo dare di più a livello mentale. Poi ognuna contribuisce facendo al meglio la sua parte. Una vittoria è sempre il frutto di un lavoro corale, tutte siamo qui per dare il massimo con tanta energia“.













Foto: Valerio Origo

roberto.santangelo@oasport.it