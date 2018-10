Volley femminile, Mondiali 2018: Paola Egonu vince la classifica marcatrici, l’azzurra si consola con il premio da bomber

Paola Egonu festeggia a livello individuale ai Mondiali 2018 di volley femminile. L’Italia ha perso la Finale contro la Serbia ma la 19enne porterà a casa il premio come miglior opposto del torneo ed è anche la miglior marcatrice della rassegna iridata: 324 punti per il nostro fenomeno che ha letteralmente dominato la speciale classifica visto che l’olandese Lonneke Sloetjes si è fermata a 276 marcature davanti alla cinese Zhu Ting (227) e alla serba Tijana Boskovic (193). Per quanto riguarda le altre classifiche:

MIGLIOR ATTACCO – Si impone la serba Tijana Boskovic (53,66%) davanti alle nostre Miriam Sylla (49,65%) e Paola Egonu (48,85%).

MIGLIOR MURO – La cinese Ni Yan sorpassa all’ultimo la nostra Anna Danesi: 42 stampatone contro 41, 0.89 a 0.84 di media set. Terza la serba Milena Rasic (35, 0.80).

MIGLIOR SERVIZIO – L’olandese Lonneke Sloetjes primeggia con 27 aces (0.56) davanti a Paola Egonu (23, 0.47) e alla cinese Xinyue Yuan (18, 0.38).

MIGLIOR RICEVITRICE – La giapponese Mako Kobata (46,25%) chiude davanti alla statunitense Kelsey Robinson (41,46%) e a Monica De Gennaro (33,18%).













Foto: FIVB