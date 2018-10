Volley femminile, Mondiali 2018: Paola Egonu contro Lonneke Sloetjes, testa a testa per la classifica marcatrici! Danesi e Sylla show tra muro e attacco

Il duello tra Paola Egonu e Lonneke Sloetjes è ormai entrato nel vivo, i due opposti sono in piena lotta per la classifica marcatrici ai Mondiali 2018 di volley femminile: quando mancano soltanto due partite al termine della rassegna iridata (semifinali e finali), l’azzurra ha già messo a segno 246 punti cioè 8 in più rispetto all’olandese (238).

Il testa a testa si preannuncia appassionante in vista della Final Four di Yokohama (19-20 ottobre) che assegnerà le medaglie: il posto 2 della nostra Nazionale se la dovrà vedere in semifinale contro la Cina mentre la orange incrocerà il proprio destino con la Serbia. Sarà una lotta punto a punto per un premio importante, ovviamente entrambe penseranno al bene della propria squadra e vorranno portarla in trionfo ma uno sguardo alla classifica cannonieri non sarà certo sgradito.

Le due bomber hanno ormai un vantaggio confortante nei confronti della cinese Zhu Ting (191), della giapponese Sarina Koga (156, avrà a disposizione la finalina per il quinto posto contro gli USA) e della serba Tijana Boskovic (ferma a 138 perché ha giocato due partite in meno rispetto alle rivali). L’Italia svetta anche nelle altre classifiche di rendimento.

MIGLIOR ATTACCANTE – Miriam Sylla è seconda (52,34%) alle spalle esclusivamente di Tijana Boskovic (56,39%), terza Lonneke Sloetjes (50,25%) che precede Paola Egonu (49,64%).

MIGLIO MURO – Anna Danesi sembra avere preso il largo con le sue 36 stampatone (0.92 a set), ha un buon vantaggio nei confronti della serba Milena Rasic (29, 0.83), della cinese Ni Yan (32, 0.82) e della nostra capitana Cristina Chirichella (29, 0.74).

MIGLIOR SERVIZIO – La classifica sembra essere ipotecata da Lonneke Sloetjes (24 aces, 0.59 a set) che ha un margine importante su Paola Egonu (17, 0.44) e sulla cinese Yuan Xinyue (15, 0.38).

MIGLIOR RICEVITRICE – Monica De Gennaro è risalita al terzo posto (35,03%) nella classifica dominata dalla nipponica Mako Kobata (48,53%) sulla statunitense Kelsey Robinson (40,98%).













Foto: FIVB