Volley femminile, Italia-USA: la prossima partita delle azzurre. Programma, orari e tv

Dopo aver entusiasmato nelle prime otto partite giocate in Giappone, giovedì 11 ottobre l’Italia affronterà gli USA nell’ultimo incontro della seconda fase ai Mondiali 2018 di volley femminile. A Osaka, le azzurre se la dovranno vedere contro le Campionesse del Mondo in un incontro che metterà in palio il primo posto nella Pool E tra due squadre ormai certe della qualificazione alla Final Six della rassegna iridata. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per sconfiggere le americane ma servirà una partita di assoluto spessore, le ragazze del CT Davide Mazzanti sono chiamate a un incontro di cartello contro una delle grandi pretendenti al titolo.

Paola Egonu e compagne fronteggeranno la corazzata di coach Kiraly, una formazione stellare trascinata da Kimberly Hill e Carli Llyod, forte in ogni reparto e in tutti i fondamentali. L’Italia proverà a sorprenderle e a continuare la propria marcia trionfale rivestendo il ruolo di mina vagante che abbiamo ricoperto magnificamente fino a questo momento della competizione.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-USA, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE:

09.10 Italia vs USA

ITALIA-USA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB