Volley femminile, Mondiali 2018: Italia-Azerbaijan. Programma, orari e tv

Domenica 7 ottobre si giocherà Italia-Azerbaijan, match valido per la seconda fase dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Osaka (Giappone) le azzurre scenderanno in campo per affrontare le azere in un incontro determinante per il prosieguo della nostra rassegna iridata: battere la compagine trascinata dalla stella Polina Rahimova permetterebbe di fare un passo in avanti molto concreto verso la qualificazione alla terza fase della competizione, il successo contro le azere è determinante e non sono ammessi passi falsi per non sciupare gli ottimi risultati ottenuti fino a questo momento.

La nostra Nazionale ha infilato infilato cinque successi consecutivi a Sapporo e vuole continuare a sognare in grande, l’obiettivo è ora l’accesso tra le sei grandi del Pianeta per poi giocarci il tutto per tutto. Le ragazze del CT Davide Mazzanti partiranno con tutti i favori del pronostico ma non devono sottovalutare un avversario ostico che può contare sulle bordate di un autentico fuoriclasse, Paola Egonu e compagne vogliono rispondere presente e andare a caccia dei tre punti per proseguire la propria marcia da imbattute.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Azerbaijan, match valido per la seconda fase dei Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 7 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Azerbaijan

ITALIA-AZERBAIJAN: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.