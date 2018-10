Volley femminile, Mondiali 2018: il calendario e le date delle semifinali. Programma, orari e tv

Venerdì 19 ottobre si giocheranno le semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile, sarà Yokohama (Giappone) a ospitare la Final Four della rassegna iridata che si concluderà sabato con gli atti conclusivi. Sono rimaste in corsa le migliori quattro squadre del Pianeta: Italia, Olanda, Cina, Serbia. Le azzurre si erano presentate all’appuntamento da outsider e hanno fatto saltare il banco riuscendo a convincere tutti a suon di vittorie (dieci consecutivi) ed esibendo un ottimo gioco, le orange sono riuscite a tagliare il traguardo eliminando gli USA, le Campionesse Olimpiche non hanno deluso le aspettative proprio come le Campionesse d’Europa che hanno probabilmente esibito il miglior gioco.

Si preannuncia dunque estremo spettacolo e dovremo assistere a due incontri particolarmente equilibrati dall’esito molto incerto, si potrebbe giocare punto a punto e la posta in palio sarà elevatissimo visto che le due vincitrici si contenderanno poi il titolo iridato nella finale di sabato. L’Italia ha vinto i Mondiali nel 2002 e insegue il secondo atto conclusivo della storia, la Cina ha vinto nel 1982 e 1986 ma poi ha perso tre finali (l’ultima nel 2014), l’Olanda non è mai arrivata a questo punto del torneo al pari della Serbia da quando ha assunto il nome nuovo.

Le due semifinali si giocheranno venerdì 19 ottobre, secondo programma alle ore 06.40 e alle ore 09.10 perché alle ore 12.20 dovrebbe andare in scena la finalina per il quinto posto tra USA e Giappone. Considerando che ci sono ben tre squadre europee, sarebbe davvero un peccato fare giocare una semifinale all’alba del nostro continente per dare spazio a una poco significativa partita di piazzamento anche se con le padrone di casa: la speranza è che gli organizzatori si ravvedano e invertano l’ordine degli incontri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari delle semifinali ai Mondiali 2018 di volley femminile.

QUANDO SI GIOCANO LE SEMIFINALI?

Le semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile si disputeranno venerdì 19 ottobre.

A CHE ORA SI GIOCANO LE SEMIFINALI

Da programma, la prima semifinale si disputerà alle 06.40 di venerdì 19 ottobre, la seconda alle 09.10. Perché così presto? Alle 12.20 scenderà in campo il Giappone contro gli Stati Uniti nella finalina per il quinto posto… Attenzione, il programma potrebbe subire delle modifiche nelle prossime ore.













Foto: FIVB