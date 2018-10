Volley femminile, Mondiali 2018: il Brasile crolla con la Germania e rischia! Russia, Cina, Serbia e USA senza problemi, ok Italia

Oggi domenica 7 ottobre è incominciata la seconda fase dei Mondiali 2018 di volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Le 16 Nazionali rimaste in corsa sono state divise in due gironi portandosi dietro tutti i risultati acquisiti fino a questo punto del torneo, ogni squadra affronta le quattro avversarie non incrociate in precedenza e le prime tre classificate accedono alla Final Six.

CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

RUSSIA vs TURCHIA 3-0 (25-15; 25-17; 25-16), Pool F a Osaka

Dominio assoluto della corazzata che surclassa le ragazze di Giovanni Guidetti ormai eliminate dai Mondiali. Le anatoliche crollano sotto gli 11 aces e i 3 muri delle avversarie che dominano in fase offensiva nonostante l’assenza di Nataliya Goncharova (non era nemmeno in panchina, si parla di un possibile infortunio). Bravissima Evgeniya Startseva a mandare in doppia cifra Irina Voronkova (14 punti), Kseniia Parubets (14), Irina Fetisova (13, addirittura 6 muri) e Anna Kotikova (10). Tra le ottomane spiccano solo le 11 marcature di Hande Baladin.

SERBIA vs MESSICO 3-0 (25-19; 25-17; 25-15), Pool E a Nagoya

Passeggiata di salute per le Campionesse d’Europa che infilano la sesta vittoria consecutiva col massimo scarto e ormai ipotecano la qualificazione alla Final Six. In luce Tijana Boskovic (11 punti), Brankica Mihajlovic (10) e Jovana Stevanovic (10, 3 muri) mentre le centroamericane si inchinano nonostante i 14 punti di Andrea Rangel.

GERMANIA vs BRASILE 3-2 (14-25; 19-25; 32-30; 25-19; 17-15), Pool E a Nagoya

Clamoroso colpo di scena: le verdeoro volano agevolmente sul 2-0 ma poi si fanno rimontare dalle tedesche che vincono ai vantaggi del tie-break. Bruttissima frenata delle ragazze di Zé Roberto che ora vedono allontanarsi la Final Six: dovranno battere Olanda e Giappone per avere la certezza del passaggio del turno, non sarà semplice. Show dell’indemoniata Louisa Lippmann (36 punti, 4 aces), benissimo anche Maren Fromm (20) e Jennifer Geerties (16). Alle sudamericane non sono bastate le solite Tandara (29) e Gabriela (19), Fernanda limitata al 30% in attacco.

USA vs BULGARIA 3-0 (25-16; 25-17; 25-11), Pool F a Osaka

Le Campionesse del Mondo sbrigano la pratica senza particolari problemi, lasciando anche a riposo Michelle Bartsch-Hackley, Rachel Adams e Foluke Akinradewo. Doppia cifra per il martello Kimberly Hill (13) e Karsta Lowe (12), bel 4 su 4 in attacco per la palleggiatrice Carli Llyod. Le americane vincono la sesta partita consecutiva e si avvicinano alla qualificazione alla Final Six.

ITALIA vs AZERBAIJAN 3-0 (25-12; 25-19; 25-10), Pool F a Osaka

Clicca qui per la cronaca

OLANDA vs PORTO RICO 3-0 (25-16; 25-15; 25-20), Pool E a Nagoya

Le orange non hanno problemi a sconfiggere le modeste caraibiche sciorinando una grande prova al servizio guidate dal terzetto composto da Yvon Belien, Lonneke Sloetjes e Anne Buijs (12 punti a testa). Le solite Daly Santana (11) e Karina Ocasio (10) non possono fare molto.

CINA vs THAILANDIA 3-0 (28-26; 25-20; 25-23), Pool F a Osaka

Le Campionesse Olimpiche vincono il derby asiatico e restano ampiamente in corsa per la qualificazione alla Final Six mentre le avversarie, che domani incroceranno l’Italia, sono praticamente fuori. La corazzata di Lang Ping ha sofferto tantissimo nel primo set, poi è riuscita a sciogliersi ma non ha mai dominato la partita pur risultando più efficace nei momenti caldi. Prestazione importante da parte di Zhu Ting (20 punti) e Gong Xiangyu (18) che hanno vinto lo scontro diretto con Onuma Sirrirak (14) e Wilavan Apinyapong (13).

GIAPPONE vs REPUBBLICA DOMINICANA 3-2 (25-17; 28-26; 22-25; 25-27; 15-11), Pool E a Nagoya

Soffertissima vittoria delle padrone di casa che lasciano per strada un punto prezioso in ottica Final Six. Sarina Koga top scorer (22 punti, ha attaccato ben 65 palloni), 20 punti per Ai Kurogo e 4 muri per Mai Okumura, alle dominicane non sono bastate Bethania De La Cruz (21) e Brayelin Martinez (19).













Foto FIVB