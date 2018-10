Volley femminile, Mondiali 2018. Davide Mazzanti: “Vittoria fondamentale con l’Azerbaijan, continuiamo così per la terza fase”

L’Italia ha letteralmente demolito l’Azerbaijan con uno schiacciante 3-0 e ha conquistato la sesta vittoria consecutiva ai Mondiali 2018 di volley femminile. A Osaka (Giappone) la nostra Nazionale continua a volare, conferma la propria imbattibilità nella rassegna iridata e si avvicina ulteriormente alla qualificazione alla Final Six. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti tramite la Federvolley.

DAVIDE MAZZANTI: “Non è stato facile oggi mantenere alta l’attenzione per tutta la durata del match, perché dopo le partite con Turchia e Cina avevamo trovato un ritmo importante e quindi era fondamentale non perdere spinta nel nostro gioco. Siamo felici sia della vittoria che dei dei tre punti conquistati, dobbiamo continuare così se vogliamo qualificarci alla terza fase. Il pericolo più grande in queste partite arriva quando inizi a giocare a un ritmo non tuo e di conseguenza lasci uno spiraglio agli avversari. Domani contro la Thailandia dovremo essere bravi a trovare la giusta chiave tattica, sarà importante per metterle in difficoltà così come bisognerà continuare a dare gas al nostro cambio palla che ci permette di avere stabilità”.

ANNA DANESI: “Siamo molto contente anche se l’Azerbiagian oggi sicuramente non si è espresso al proprio meglio. Siamo state brave a non abbassare mai il nostro ritmo e così non abbiamo concesso alle nostre avversarie possibilità di recupero. Con la vittoria di oggi sono arrivati altri tre punti importanti in chiave qualificazione, ma dobbiamo continuare a pensare giorno per giorno a partire da domani, sappiamo che contro la Thailandia non sarà una partita facile. Sono una squadra che utilizza un’infinità di schemi e noi non dovremo commettere l’errore di farci innervosire dalle loro difese”.

OFELIA MALINOV: “C’è soddisfazione per aver portato a casa anche oggi il risultato, giocando a tratti bene anche se con queste avversarie non è facile. La squadra non è mai calata a livello di concentrazione ed è è stata brava a chiudere subito i conti. Domani contro la Thailandia ci sarà da soffrire, non è un caso se sia Russia che Stati Uniti sono andati in difficoltà contro di loro. Nel gruppo c’è tanta determinazione, ogni giorno entriamo in campo per mostrare il nostro gioco e dimostrare che siamo superiori. Pensiamo di più a noi stessi che alle avversarie e questo ci fa giocare bene e allo stesso tempo divertire”.













Foto: Valerio Origo