Volley femminile, Mondiali 2018: Davide Mazzanti “La vittoria di oggi ci servirà tantissimo”. Cambi “Domani vogliamo vincere, non si fanno calcoli”

L’Italia ha battuto la Russia per 3-1, centrando l’ottava vittoria consecutiva nei Mondiali 2018 di pallavolo femminile. Un successo che ha dato anche la certezza matematica del primo posto alla squadra di Mazzanti. Un cammino davvero straordinario per le azzurre, che puntano ora a superare le Final Six per poi giocarsi una medaglia.

Quella di oggi è stata una partita molto difficile e anche per questo la vittoria dell’Italia assume un significato maggiore, come dimostrano le parole (dal sito della Federvolley) del coach Davide Mazzanti: “Abbiamo centrato un grande obiettivo, vincendo una partita molto difficile. Credo che la gara di oggi ci servirà tantissimo per il nostro cammino nel Mondiale, perchè cambiare l’inerzia è stato veramente complicato. Faccio tanti complimenti alle ragazze, sono state bravissime a restare sempre in partita, senza perdere la pazienza. Nel secondo set c’è stato un momento molto importante, siamo cresciuti molto nella fase break e da lì in poi abbiamo spinto come sappiamo”

Un commento poi anche sulla sfida di domani contro gli Stati Uniti: “Domani ci aspetta un’altra partita molto importante contro gli Stati Uniti, la sfrutteremo anche in chiave preparazione alla terza fase. Ogni match dalle mie ragazze di aspetto qualcosa di speciale e anche oggi hanno dimostrato che nelle difficoltà sanno sempre inventarsi qualcosa di nuovo. Nel momento più complicato si sono strette l’una all’altra e ne sono venute fuori alla grande. Noi abbiamo sognato tanto questo Mondiale, più volte me l’ero immaginato, ma viverlo in questa maniera è tutta un’altra cosa. Un conto è sognarle, un altro trasformarle in realtà”.

Grande protagonista contro la Russia è stata ancora una volta Paola Egonu: “È stata una partita molto bella, abbiamo spinto forte dopo un inizio difficile in cui la Russia ci ha messo in difficoltà. Dal secondo set siamo cresciute molte e le abbiamo messe sotto pressione, senza dargli l’opportunità di replicare. Contro gli Stati Uniti penso sarà un match molto divertente, loro giocano veloci come noi e penso che sarà decisivo sfruttare al meglio le occasioni che lascerà l’avversario. Sapevo che questo gruppo avrebbe spinto al massimo al Mondiale, lottando con tutte le proprie forze per la qualificazione“.

Ha parlato anche la capitana Cristina Chirichella: “Siamo contente, finalmente è arrivata questa qualificazione. Dall’inizio del Mondiale abbiamo subito spinto forte, una partita alla volta siamo entrate in campo con l’idea di battere tutti, senza pensare troppo alle avversarie. Oggi contro la Russia è stata durissima, ma con una grande reazione abbiamo rimontato e ci siamo andate a prendere questa importantissima vittoria. È venuto fuori il cuore e la grinta del gruppo che insieme al nostro gioco hanno fatto la differenza. Domani ci aspetta un’altra battaglia, ma siamo pronti a giocarcela con tutti“.

La mossa vincente di Mazzanti è stata quella di inserire Carlotta Cambi al posto di Ofelia Malinov e la palleggiatrice di riserva dell’Italia ha dato la scossa vincente alla squadra: “È stata una partita difficile perchè all’inizio non ci siamo espresse come sappiamo fare. Siamo state poi molto brave a riprendere in mano la gara, senza concedere opportunità alla Russi di rientrare. Siamo felicissime di aver centrato il primo nostro grande obiettivo, le emozioni sono tante ma ora guardiamo già avanti, non ci accontentiamo di essere tra le prime sei al mondo. Quando sono entrata ho cercato di dare un po’ di grinta, voglio fare i complimenti alle mie compagne perchè hanno davvero tirato fuori il carattere. Domani contro gli Stati Uniti vogliamo ottenere un’altra vittoria, entreremo in campo senza fare calcoli“.













foto Valerio Origo