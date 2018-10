Volley femminile, Mondiali 2018: Cina-USA 3-2, le Campionesse Olimpiche vincono in rimonta e avvicinano la semifinale

La Final Six dei Mondiali 2018 di volley femminile è iniziata con il botto, la Cina ha sconfitto gl USA per 3-2 (25-22; 19-25; 20-25; 25-23; 15-9) al termine di una partita pirotecnica e ricca di grandissime emozioni, condita da molteplici ribaltoni e da grandi giocate tecniche. Le Campionesse Olimpiche hanno rimontato da 1-2 e sono così riuscite a sconfiggere le Campionesse del Mondo: le asiatiche hanno già fatto un piccolo passo verso le semifinali mentre le americane dovranno invece battere assolutamente l’Olanda nello scontro diretto di domani altrimenti dovranno dire addio al sogno di confermare il titolo conquistato quattro anni fa a Milano.

Le ragazze di Lang Ping sono così riuscite a battere nuovamente la corazzata a stelle e strisce come quattro giorni fa ma in quella circostanza, in un match fondamentale della seconda fase, dominarono con un largo 3-0. La partita è stata molto equilibrata in tutti i fondamentali, le due squadre si sono fronteggiate a viso aperto in ogni set e a decidere la contesa è stata una maggiore freddezza della formazione in rosso durante un tie-break che si è spezzato prima del cambio campo.

La Cina ringrazia il suo solito fenomeno Zhu Ting (25 punti), l’ottima centrale Ni Yan (13 5 muri) e si coccola una mostruosa Yingying Li che, subentrata a Changning Zhang nel corso del terzo parziale, ha mutato l’incontro tra quarta frazione e tie-break (12 punti, 2 aces). Alla formazione di coach Kiraly non sono bastate invece una super Kimberly Hill (24 punti) e le micidiale centrali Foluke Akinradewo (18) e Rachel Adams (15, 3 muri) che hanno vestito praticamente i panni delle attaccanti insieme al martello Jordan Larson (17) vista la scarsa vena realizzativa dell’opposto Kelly Murphy (4 su 19 in attacco, Karsta Lowe ha giocato il tie-break). Alle ore 12.20 si giocherà Serbia-Giappone, l’Italia osserverà interessata in attesa di sfidare le nipponiche domani all’ora di pranzo.