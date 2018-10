Pallamano, Serie A femminile: Oderzo in testa alla classifica, vince il Brixen

Quarta giornata della Serie A di pallamano femminile nel segno della Mechanic System Oderzo, che mantiene la testa della classifica, piegando 32-24 l’Ariosto Ferrara, grazie alle 8 reti di Arasay Duran, top scorer della sfida. Con la Jomi Salerno a riposo, il Brixen si prende un vantaggio sulle rivali, sconfiggendo 32-25 il Leonessa Brescia, con 9 reti dell’ala Giada Babbo.

Prima vittoria in questa Serie A per il Leno, che nel derby lombardo con il Cassano Magnago riesce ad avere la meglio per 31-29, al termine di una partita molto vivace e piena di capovolgimenti, con il quadro chiuso dal 26-16 della Venplast Dossobuono sul Flavioni Civitavecchia.

I risultati delle gare già giocate per la 4^ giornata:

ORARIO PARTITA RISULTATO MATCH REPORT h 16.30 Flavioni – Venplast Dossobuono 16-26 Download PDF h 18.00 Ariosto Ferrara – Mechanic System Oderzo 24-32 Download PDF h 19.00 Brixen Südtirol – Leonessa Brescia 32-25 Download PDF h 20:30 Leno – Cassano Magnago 31-29 Download PDF

La classifica aggiornata:

Mechanic System Oderzo 8 pti, Brixen Sudtirol 7, Jomi Salerno 7, Venplast Dossobuono 4, Cassano Magnago 4*, Leonessa Brescia 3, Suncini Agribiochimica Ariosto Ferrara 3, Casalgrande Padana 2**, Leno 2, Flavioni 0

*una partita in più **una partita in meno

Foto: FIGH

