Volley femminile, Mondiali 2018: chi affronterà l’Italia in semifinale? Avversaria da scoprire alle 12.20

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OLANDA-CINA DALLE 12.20: L’ITALIA SCOPRE L’AVVERSARIA DELLA SEMIFINALE

L’Italia si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile grazie alla vittoria di ieri contro il Giappone, oggi le azzurre hanno poi perso contro la Serbia il match che valeva il primo posto nella Pool G della terza fase e ora attendono di scoprire l’avversaria della semifinale che si disputerà venerdì 19 ottobre (orario da definire) a Yokohama (Giappone).

La nostra Nazionale se la dovrà vedere contro la vincente dell’incontro tra Cina e Olanda in programma oggi alle ore 12.20. Le Campionesse Olimpiche sembrano partire leggermente favorite contro le orange, entrambe le formazioni hanno sconfitto gli USA al tie-break e ora si fronteggeranno per il primo posto nella Pool H con la consapevolezza che chi perderà incrocerà poi la Serbia. Staremo a vedere come giocheranno le due compagini e cosa ci porterà in dote il destino: le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno già sconfitto le asiatiche per 3-1 nella prima fase mentre non hanno ancora incrociato Sloetjes e compagne in questa rassegna iridata.

Di seguito la prossima avversaria dell’Italia nella semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile oltre alla data, al programma dettagliato e all’orario d’inizio delle semifinali della rassegna iridata.

CHI SARÀ L’AVVERSARIA DELL’ITALIA IN SEMIFINALE?

La vincente di Cina-Olanda, match in programma alle ore 12.20 di martedì 16 ottobre.

QUANDO SI GIOCANO LE SEMIFINALI?

Le semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile si disputeranno venerdì 19 ottobre.

A CHE ORA SI GIOCANO LE SEMIFINALI

Da programma, la prima semifinale si disputerà alle 06.40 di venerdì 19 ottobre, la seconda alle 09.10. Perché così presto? Alle 12.20 scenderà in campo il Giappone contro gli Stati Uniti nella finalina per il quinto posto… Attenzione, il programma potrebbe subire delle modifiche nelle prossime ore.













Foto: FIVB