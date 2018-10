Volley femminile, Italia-Serbia: quando si gioca? Data, programma, orario e tv

Martedì 16 ottobre si giocherà Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) si gioca l’ultimo incontro della Pool G della Final Six, le azzurre e la slave si giocano la qualificazione alla semifinale e il primo posto nel girone. Si preannuncia una partita estremamente avvincente e appassionante, un incontro di lusso tra le azzurre e le Campionesse d’Europa dopo aver già affrontato le padrone di casa tra domenica e ieri. Da una parte le ragazze di Davide Mazzanti che si stanno comportando da outsider del torneo, dall’altra la corazzata di Terzic che parte con i favori del pronostico nella corsa verso il titolo iridato.

Paola Egonu sfiderà Tijana Boskovic in un super scontro diretto, Miriam Sylla se la dovrà vedere con Brankica Mihajlovic, al centro Anna Danesi e Cristina Chirichella contro Stevanovic e Rusic: tante campionesse in campo per una partita davvero da non perdere e che sarà decisiva per il prosieguo dell’intera manifestazione.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 16 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Serbia

ITALIA-SERBIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB