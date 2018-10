Volley femminile, Giovanni Malagò sull’argento dell’Italia ai Mondiali 2018: “Orgogliosi di una grande squadra che ha emozionato il Paese”

Inutile negarlo: la sconfitta al tie-break contro la Serbia della Nazionale italiana di pallavolo femminile nella Finale dei Mondiali 2018 assegnante l’oro brucia. Ad un passo dal traguardo, alle ragazze del CT Davide Mazzanti è mancato quel quid per portarsi a casa un titolo che avrebbe avuto una valenza importante per il movimento nostrano e la specialità.

Tuttavia l’argento va accolto con positività, trattandosi di una medaglia non messa in preventivo alla vigilia per una compagine dall’età media piuttosto bassa e con poca esperienza internazionale. Ad accogliere con orgoglio e gratitudine il riscontro delle Azzurre è stato anche il presidente del Coni Giovanni Malagò che attraverso un tweet ha espresso vicinanza all’Italvolley in rosa e nello stesso tempo ha sottolineato che la vera medaglia d’oro le ragazze italiane l’hanno vinta attraverso il supporto conquistato. Un passo importante che può portare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con certezze.

“Orgogliosi comunque di una grande squadra che ha emozionato il Paese e vinto un argento fantastico ai #VolleyMondiali18. Grazie lo stesso, ragazze. Ora obiettivo Tokyo 2020!”, il messaggio di Malagò

Foto: FIVB