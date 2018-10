Volley femminile, dove giocheranno le vicecampionesse del Mondo? Tutte le squadre delle azzurre per il 2018-2019

L’Italia ha concluso al secondo posto i Mondiali 2018 di volley femminile, le azzurre si sono dovute inchinare alla Serbia in una tiratissima finale ma questa medaglia d’argento è un ottimo trampolino di lancio per il futuro con il mirino puntato verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Le ragazze del CT Davide Mazzanti stanno tornando dal Giappone e si apprestano ad accasarsi nei rispettivi club, domenica 28 ottobre inizierà già la Serie A1! Ma dove giocheranno le vicecampionesse del mondo nella stagione 2018-2019?

La palleggiatrice Ofelia Malinov giocherà a Scandicci dopo aver salutato Bergamo, avrà il compito di alzare anche per Lucia Bosetti che rimane in Toscana con l’obiettivo di ottenere risultati importanti. L’opposto Paola Egonu dovrà trascinare Novara verso lo scudetto dopo la delusione dello scorso anno, con lei ci sarà anche la capitana Cristina Chirichella. Conegliano difenderà invece il titolo e potrà contare sull’apporto della centrale Anna Danesi, della schiacciatrice Miriam Sylla (trasferitasi da Bergamo) e del libero Monica De Gennaro.

Detto del sestetto titolare, vediamo dove si accaseranno le ragazze che hanno visto meno il campo durante la recente rassegna iridata: l’opposto Serena Ortolani sarà titolare a Monza, la palleggiatrice Carlotta Cambi dovrà rilanciare Bergamo (ha lasciato Pesaro che non si è iscritta), nel giovane Club Italia che ritrova la massima categoria spazio per le schiacciatrici Elena Pietrini e Linda Nwakalor e per le centrali Marina Lubian e Sarah Fahr, il libero Beatrice Parrocchiale militerà per Firenze.

CONEGLIANO: Anna Danesi, Miriam Sylla, Monica De Gennaro

NOVARA: Paola Egonu, Cristina Chirichella

SCANDICCI: Ofelia Malinov, Lucia Bosetti

CLUB ITALIA: Elena Pietrini, Linda Nwakalor, Marina Lubian, Sarah Fahr

MONZA: Serena Ortolani

BERGAMO: Carlotta Cambi

FIRENZE: Beatrice Parrocchiale













Foto: FIVB