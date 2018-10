Volley, Coppa Italia 2018-2019: la Final Four si giocherà a Bologna. Tutte le date e il programma

La Final Four della Coppa Italia 2018-2019 di volley maschile si disputerà alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) nel weekend del 9-10 febbraio. La grande pallavolo torna così nel capoluogo emiliano e si preannuncia grande spettacolo per l’assegnazione del secondo trofeo stagionale. All’evento parteciperanno le vincitrici dei quarti di finale che si disputeranno il 23 gennaio tra le prime otto classifica del girone d’andata della SuperLega, il massimo campionato italiano. Nello stesso fine settimana è prevista anche la finale della Coppa Italia di Serie A2. Tutti gli orari e le informazioni sui biglietti verranno comunicate in seguito, gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 9 FEBBRAIO:

Orari da definire Semifinali

DOMENICA 10 FEBBRAIO:

Orario da definire Finale Coppa Italia 2018-2019 volley maschile