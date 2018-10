Pallanuoto femminile, Europa Cup 2019: le convocate dell’Italia. Il Setterosa affronta l’Olanda

Torna protagonista il Setterosa di Fabio Conti. La Nazionale italiana di pallanuoto femminile, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016, si appresta a scendere in acqua per la prima giornata dell’Europa Cup 2019 affrontando un’avversaria molto forte e blasonata come l’Olanda, campione continentale. Le Azzurre giocheranno il 6 novembre alle ore 20.00 e per l’occasione Conti ha diramato il seguente elenco di convocate per la sfida alle tulipane.

L’elenco della convocate

Elisa Queirolo (Plebiscito Padova), Rosaria Aiello, Arianna Garibotti e Roberta Bianconi (Fiamme Oro/L’Ekipe Orizzonte), Valeria Palmieri e Giulia Gorlero (L’Ekipe Orizzonte), Arianna Gragnolati (NC Milano), Giulia Enrica Emmolo, Federica Lavi e Silvia Avegno (Rapallo PN), Chiara Tabani, Domitilla Picozzi e Izabella Chiappini (SIS Roma).

Il confronto è valido per il gruppo B della competizione che prevede nove squadre divise in due raggruppamenti: uno da cinque e uno da quattro dove è presente la nostra selezione. Nel gruppo A vi sono Russia, Spagna, Romania, Grecia e Israele mentre in quello B, oltre all’Italia e all’Olanda, sono presenti Francia e Ungheria. Il regolamento prevede che le prime tre di ogni girone accederanno alla Final Six programmata dal 28-31 marzo 2019. Nello specifico, le prime classificate staccheranno il biglietto direttamente per le semifinali mentre le seconde e le terze accederanno ai quarti di finale. Le migliori tre classificate della Europa Cup si qualificheranno alle finali della World League che metterà in palio un posto per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

I GIRONI

Europa Cup F – Qualification 2

Group A

Russia, Spagna, Romania, Grecia, Israele

Group B

Francia, Olanda, Ungheria, Italia

Calendario gruppo B

1^ giornata – 6 novembre

Ungheria-Francia

Olanda-Italia

2^ giornata – 4 Dicembre

Italia-Ungheria

Francia-Olanda

3^ giornata – 18 dicembre

Francia- Italia

Olanda-Ungheria

4^ giornata – 15 gennaio 2019

Francia-Ungheria

Italia-Olanda

5^ giornata – 12 Febbraio 2019

Italia-Francia

Ungheria-Olanda

6^ giornata – 5 marzo 2019

Ungheria-Italia

Olanda-Francia













