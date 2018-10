VIDEO Neymar segna una spettacolare tripletta in PSG-Stella Rossa 6-1: tre gol d’autore in Champions League

Neymar è stato assoluto protagonista della vittoria del PSG contro la Stella Rossa Belgrado nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Il fenomeno brasiliano ha infatti segnato una spettacolare tripletta nel successo dei parigini per 6-1 contro i serbi: due gol su punizione e uno su azione per l’attaccante che ha disputato una partita di altissimo livello. Di seguito i VIDEO dei gol di Neymar in PSG-Stella Rossa.













Foto: CP DC Press Shutterstock.com