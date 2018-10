VIDEO Napoli-Sassuolo 2-0, gli highlights della partita: Ounas ed Insigne riportano Ancelotti a -6 dalla Juventus

Il Napoli non perde terreno dalla Juventus superando per 2-0 al San Paolo il Sassuolo: Ounas in avvio ed Insigne nella ripresa piegano la resistenza dei neroverdi e consolidano il secondo posto partenopeo.

IL VANTAGGIO DI OUNAS

Gooooool di #Ounas dopo 2 minuti!!

Napoli già in vantaggio….

Erroraccio di Locatelli, ma che controllo e che gol!!! #NapoliSassuolo pic.twitter.com/7qsxVWuX0j — Giò Ametrano® SJFZ_fNs 🇮🇹 (@AmetranoGio) October 7, 2018

IL RADDOPPIO DI INSIGNE

STRAORDINARIO LORENZOOOOOOO!!

Gooooooooool di #Insigne…

Uno spettacolo assoluto e una precisione inaudita. Classico tiro a giro sul secondo palo. Nulla da fare per Consigli…#NapoliSassuolo #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/OVIxqbKm1g — Giò Ametrano® SJFZ_fNs 🇮🇹 (@AmetranoGio) October 7, 2018

Foto: Gianfranco Carozza

roberto.santangelo@oasport.it