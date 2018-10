VIDEO Insigne gol, Psg-Napoli 0-1: partenopei avanti a Parigi, che assist di Callejon

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PSG-NAPOLI

Il Napoli è passato in vantaggio sul campo del PSG grazie al bellissimo gol di Lorenzo Insigne che ha bucato la rete della formazione parigina grazie a un mirabolante pallonetto su assist a tutto campo di Callejon. Azione magistrale dei partenopei che hanno sorpreso la corazzata francese e sono riusciti a portarsi avanti 1-0 sul campo degli avversari nel match valido per Champions League 2018-2019. Ora i ragazzi di Ancelotti sperano di portare a casa la vittoria. Di seguito il VIDEO del gol di Insigne in PSG-Napoli 0-1.

GOAAAAL , #Insigne scores the first for Napoli 🔥⚽️ PSG 0-1 Napoli

Follow for all goals on time 🔥✅#UCL #PSGNAPpic.twitter.com/Je2aYo8ZHd — GoalsTV⚽️ (@goalstv77) October 24, 2018













Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock