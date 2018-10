VIDEO Ginnastica, Highlights Mondiali 2018: i migliori esercizi delle qualifiche. Biles, Derwael, Murakami ai vertici. Eaker, che sorpresa!

Grande prima giornata di qualificazioni femminili ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica. Show superlativo di Simone Biles, Nina Derwael piazza un super 15.066 alle parallele, rivelazione Sara Eaker alla trave, stoccata di Sanne Wevers. Di seguito i VIDEO dei migliori esercizi delle qualifiche.

CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

2017 World Champ Floor 🥇 Mai Murakami 🇯🇵 was in great form @DohaGym2018 this morning scoring 14.100 with this routine

Looking good to make the final, can she defend her title on 3 Nov?#DoNotMissIt #DohaGym2018 #GoGymtastic pic.twitter.com/U5LSgkGFCx

— FIG (@gymnastics) October 27, 2018