Vela, Olimpiadi Giovanili 2018: Sofia Tomasoni a caccia di una medaglia nella Final Race di kiteboard, Spagnolli-Fava fuori dai giochi per il podio nel Nacra 15

Il programma della vela ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina) oggi volge al termine con l’assegnazione delle medaglie nella gara mista dei Nacra 15 e nelle due competizioni di kiteboard. L’Italia non vuole fermarsi dopo le due splendide medaglie conquistate ieri nel windsurf con Giorgia Speciale (oro) e Nicolò Renna (argento), infatti ci sono ancora delle possibilità di podio nel kiteboard femminile con Sofia Tomasoni. La bolognese si è qualificata per la Final Race (riservata alle prime otto della classifica) con il secondo miglior punteggio (12), alle spalle della tedesca Alina Kornelli (4) e davanti alla spagnola Nina Font e alla francese Poema Newland. Le otto partecipanti saranno divise in due batterie di semifinale da quattro atlete ciascuno, da cui le prime due di ogni semifinale accederanno alla finalissima in cui si deciderà il podio finale.

Il punteggio ed il piazzamento maturato dopo le sei regate di qualificazione servirà infatti solo alla composizione delle batterie, con la nostra Sofia Tomasoni che sarà inserita nella seconda batteria insieme all’iberica Nina Font (3^), all’argentina Ona Romani (6^) e alla polacca Oliwia Hlobuczek (7^). Le avversarie dell’azzurra, in particolare Font e la padrona di casa Romani, sono molto insidiose e non sarà facile staccare il pass per la finale in cui la tedesca Kornelli dovrebbe partire con i favori del pronostico. Le quattro veliste che parteciperanno alla Final Race nella seconda semifinale sono la francese Newland, la cinese Chen, la venezuelana Alvarez e la tedesca Kornelli.

Nel kiteboard maschile si presentano da favoriti il dominicano Corniel, lo statunitense Maramenides e lo sloveno Vodisek, anche se in una gara secca gli outsider potrebbero sorprendere. L’Italia sarà presente nella Final Race dei Nacra 15 con l’equipaggio formato da Andrea Spagnolli e Giulia Fava, anche se il sogno di una medaglia olimpica è già sfumato aritmeticamente, considerando l’enorme ritardo di 36 punti accumulato nelle regate di qualificazione dalla terza posizione occupata attualmente dal Belgio. Gli azzurri sono ottavi ed andranno a caccia della vittoria parziale per chiudere in bellezza una settimana molto complicata e per entrare nella top6 assoluta. I favoriti assoluti per il successo finale sono gli argentini Cittadini-Romairone, i quali possono vantare dieci punti di vantaggio su Belgio e Olanda ad una sola regata dalla fine.

Foto: Kitesurfing.it