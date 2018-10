Vela, Olimpiadi Giovanili 2018: Giorgia Speciale prima nella Techno 293+. Secondi Nicolo Renna nella medesima competizione e Sofia Tomasoni nel kiteboarding

Si è conclusa da poco la quarta giornata di vela alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires, in Argentina. Tanti gli italiani in gara, alcuni dei quali in lotta per posizioni importanti e per il podio.

Partiamo dalla Techno 293+ femminile che ha visto la nostra Giorgia Speciale conquistare la settima regata, per poi piazzarsi seconda nella race 8 e terza nella nona regata. Una costanza pazzesca per la azzurra che nelle 8 gare disputate (la quinta cancellata) non è mai scesa dal podio! Quando mancano solo 3 regate al termine il primo posto è una formalità, considerando che la seconda atleta insegue a 14 punti e che l’italiana può scartare i prossimi eventuali risultati poco positivi. Magistrale!

Anche in campo maschile arrivano gioie con il nostro Nicolo Renna vincitore nelle races 7 e 9. Gara 8 non è andata benissimo (nono), ma grazie ai due successi l’italiano si trova in seconda posizione, non lontano da Kalpo Kalpogiannis che guida la classifica e con un ampio margine sugli inseguitori a 3 regate dal termine.

Nel Nacra 15 misto si sono disputate ben 4 regate. La coppia azzurra composta da Andrea Spagnolli e Giulia Fava è salita sul podio solo in gara 7 (terza), mentre nelle restanti 3 non è andata oltre il settimo posto. Gli italiani, ora, si trovano settimi in classifica generale, lontanissimi dai primi tre posti.

Per quanto riguarda il Kiteboarding femminile, la nostra Sofia Tomasoni parte bene conquistando il terzo posto nella race 4, conclude peggio con l’ottava piazza nella quinta regata. La generale ora dice che l’azzurra è seconda dietro la tedesca Alina Kornelli in una classifica molto corta. In campo maschile guida la classifica il domenicano Deury Corniel davanti allo statunitense Cameron Maramenides e allo sloveno Toni Vodisek.

Foto: Sito ufficiale YOG Buenos Aires