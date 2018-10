Valentino Rossi, GP Thailandia 2018: “Sarà dura ma ci proverò. Chiudere la stagione al terzo posto? Molto difficile”

Valentino Rossi è pronto per affrontare il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend sul tracciato di Buriram. Il Dottore debutterà così su un un nuovo circuito anche se le sensazioni della vigilia non sono delle migliori: la Yamaha è sempre più in crisi e il nove Campione del Mondo dovrà cercare una nuova magia per provare ad arrivare nelle posizioni di vertice, un’impresa che sembra molto difficile vista la crisi in cui versa la scuderia di Iwata.

Il 39enne ha analizzato la situazione nella consueta conferenza stampa della vigilia: “Sembra che passiamo sempre più tempo in questa parte del mondo, dove la passione per la MotoGP è davvero tanta. E’ importante per tutti, sarà interessante gareggiare qua per la prima volta. Possiamo dire che sulla carta sarà dura, il circuito non è fantastico, ma ci proveremo. Come ha detto Dovizioso abbiamo anche l’incognita meteo, innanzitutto speriamo si corra sull’asciutto. Siamo in un momento difficile, dobbiamo cercare di fare il massimo e raccogliere più punti possibile. Chiudere al 3° posto la stagione? Con il passo che abbiamo dimostrato durante la stagione essere terzo in classifica è un buon risultato, in questo momento. Sarà difficile mantenere questa posizione, ma dobbiamo provarci“.

A margine Valentino Rossi ha parlato anche dei duelli con papà Graziano in pista: “Ci siamo sfidati molte volte al Ranch. Più frequentemente quando ero piccolo, ora lui è invecchiato, succede meno… Il nostro approccio è diverso: io sono più pulito, lui dal fronte dello spettacolo è più bravo“.













Foto: Valerio Origo