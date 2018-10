Marc Marquez, GP Thailandia 2018: “Obiettivo lottare per la vittoria. Lorenzo e l’incidente? L’ho chiamato, ognuno ha la sua idea”

Marc Marquez è ormai lanciatissimo verso la conquista del Mondiale MotoGP 2018 e proverà ad avvicinarsi all’obiettivo durante il GP di Thailandia che si correrà nel weekend sul nuovo tracciato di Buriram. Il centauro della Honda, reduce dalla vittoria di Aragon, partirà con i favori del pronostico ed è pronto per una nuova annunciata battaglia con le Ducati. Lo spagnolo vorrà sicuramente dettare legge come ha fatto trasparire nella consueta conferenza stampa che apre il fine settimana di gara: “L’obiettivo è cominciare bene il venerdì con la mentalità giusta e lottare per la vittoria domenica. Poi domenica vedremo se potremo limitarci a prendere punti o puntare alla vittoria. Saranno molto importanti le prime libere per verificare le differenze rispetto ai test“.

A tenere banco è ancora la discussa prima curva del GP di Aragon dove Jorge Lorenzo è caduto, a suo dire per colpa proprio di Marc Marquez. L’iberico ha voluto chiarire l’episodio e il suo rapporto con il connazionale che l’anno prossimo sarà suo compagno di squadra: “Lorenzo? L’ho chiamato lunedì per accertarmi sulle sue condizioni. Lui ha la sua idea, io la mia. Non perdo ulteriormente tempo per parlare di quanto successo con lui ad Aragon. Lorenzo ha ribadito che sono stato irresponsabile e imprudente? Al telefono non mi ha detto così e per me contano le parole che ha rivolto direttamente a me. Non sono preoccupato per il futuro“.













Foto: Valerio Origo