Valentino Rossi, GP Thailandia 2018: “Non è uno dei miei circuiti preferiti ma l’obiettivo resta il podio”

Tutto pronto per un nuovo week-end appassionante per quanto riguarda il Motomondiale 2018. Dal 5 al 7 ottobre si vola in terra asiatica, precisamente in Thailandia, sul nuovo circuito di Buriram, testato per la prima volta nelle prove di febbraio. Chi vuole tornare a dare spettacolo è Valentino Rossi: il Dottore sta attraversando un momento davvero negativo e vuole rialzarsi proprio con la trasferta asiatico-oceanica anche se le caratteristiche del circuito asiatico non sembrerebbero essere così adatte alla Yamaha.

“Non è uno dei miei circuiti preferiti ma sarà un altro weekend importante per migliorare la nostra moto“, ha sottolineato Rossi, intervistato dal Corriere dello Sport. “Un aspetto positivo è che potremmo incontrare i tifosi thailandesi che sembrano essere molto numerosi. L’obiettivo è naturalmente è quello di sempre: tornare a lottare per il podio“. Un target non così facile visto che la M1 sembra essere afflitta da problemi atavici in termini di trazione ed elettronica e su un circuito in stile “stop&go” potrebbe soffrire.

Ci sarà molto da fare, ricordano tutti nel team, ed è proprio il caso di dirlo dal momento che la situazione della moto di Iwata non è così rosea e non si prospetta una tre giorni così facile per il 9 volte campione del mondo, apparso quasi rassegnato nell’ultimo round di Aragon (Spagna). La pista asiatica sarà un test probante e vedremo se il pacchetto italo-nipponico saprà superarlo.













Foto: Valerio Origo