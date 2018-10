Valentino Rossi, GP Giappone 2018: “Verificheremo il nostro livello. Ho parlato con i capi della Yamaha ma…”

E’ un Valentino Rossi che si presenta in punta di piedi quello del quartultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, in Giappone. Dopo il quarto posto del GP di Thailandia, dove la Yamaha ha fatto vedere delle buone cose, il “Dottore” è ansioso di verificare se la velocità dimostrata due settimane fa sarà confermata anche a Motegi, una pista gradita al centauro italiano e solitamente anche alla moto di Iwata.

Un Rossi che, intervistato da Sky Sport, ha rivelato di aver parlato con i vertici della scuderia nipponica, esprimendo il proprio pensiero sulle problematiche tecniche. Tuttavia sui possibili effetti, il nove volte campione del mondo è dubbioso: “In Thailandia ho parlato con i pezzi grossi, ma non so dirvi se il mio messaggio è arrivato o meno. Qui verificheremo le piccole novitá, ma soprattutto capiremo se la maggior parte del vantaggio lo abbiamo avuto usando la gomma dura. Questa è una pista buona per la Yamaha, i risultati positivi di 14 giorni fa ci hanno sorpreso. Quando parli con i giapponesi loro sono sempre concordi, ma non sai mai quello che poi succede“.













Foto: Valerio Origo