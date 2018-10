Valentino Rossi, GP Giappone 2018: “Era la gara che mi aspettavo, questo è il nostro potenziale. Marquez il migliore quest’anno”

Valentino Rossi si è classificato quarto nel Gran Premio del Giappone 2018, arrivando ampiamente alle spalle di Marquez, Crutchlow e Rins. Il nativo di Tavullia partiva dalla nona piazza ed ha subito guadagnato diverse posizioni, ricucendo il gap con il gruppo di testa con una serie di giri veloci. Nella seconda parte di gara però è arrivato un brusco calo di rendimento che lo ha confinato in quinta-sesta posizione alle spalle delle Suzuki. Il Dottore ha poi sfruttato le cadute di Iannone e Dovizioso per riuscire a chiudere ai piedi del podio.

Il nove volte campione iridato ha analizzato la sua giornata a partire dal warm-up nelle dichiarazioni post-gara: “Stamattina siamo riusciti a fare un passo in avanti con il setting della moto e nel warm-up mi sono trovato un po’ meglio. Questa era la gara che mi aspettavo, speravo di lottare per il podio ed ero abbastanza ottimista però Crutchlow e le due Suzuki erano troppo veloci per me. Alla fine mi aspettavo di andare così, questo è il nostro potenziale, poi qualcuno davanti è scivolato e sono arrivato quarto, perciò ho portato a casa dei buoni punti per il campionato. Penso di avere fatto una buona gara nel senso che sono riuscito a tenere un buon passo fino alla fine però purtroppo gli altri vanno più forte. Il Mondiale di Marquez? È stato bravo, è quello che è andato più forte.”













Foto: Valerio Origo