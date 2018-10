Usain Bolt rifiuta l’offerta di giocare a calcio a Malta. Il giamaicano resta in Australia in prova

Usain Bolt non giocherà a Malta e continuerà a giocare in Australia, in prova con i Central Coast Mariners. E’ questa la notizia che arriva quest’oggi sul destino da calciatore dell’ex fenomeno dell’atletica leggera sui 100 e 200 metri piani.

Il giamaicano ha rifiutato la proposta di un contratto biennale ricevuta da Malta, per l’esattezza dall’FC Valletta, la formazione più titolata del campionato maltese. Ad annunciarlo è stato l’agente di Bolt Ricky Simms che ad ESPN ha dichiarato: “C’è molto interesse per Usain nel mondo del calcio. Riceviamo molte offerte simili. Posso confermare che non raccoglierà questa opportunità a Malta“.

L’obiettivo dell’uomo più veloce del Pianeta resta quindi quello di avere un contratto da professionista con la squadra australiana nella quale milita e con cui ha siglato anche una doppietta in amichevole. Non resta che attendere gli eventi.













Foto: Andrew Makedonski / Shutterstock.com