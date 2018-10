Universiadi 2019, cerimonia d’apertura al San Paolo di Napoli! Chiusura all’Arechi di Salerno

Prendono finalmente forma le Universiadi 2019 di Napoli e della Campania. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha confermato diversi rumors sulle pagine dei quotidiani regionali. “Avevamo deciso che le Universiadi si dovevano fare e si faranno. Per aprile saranno completati tutti gli impianti”, comunica il Governatore. “A breve si farà inoltre la gara per la promozione dell’evento, che è parte decisiva per la buona riuscita delle Universiadi. Ci sarà un lancio di grande bellezza e fascino mediatico per proiettare la realtà di Napoli e della Campania in tutto il mondo. Cercheremo di far crescere un grande movimento sportivo giovanile che coinvolga i ragazzi dei quartieri. Stiamo lavorando per recuperare e rimettere in funzione diversi impianti, ma dobbiamo stringere i denti e lavorare senza distrarci”, dichiara De Luca.

E’ stato inoltre comunicato che lo stadio San Paolo di Napoli darà vita alla Cerimonia d’apertura dei Giochi, mentre per la Cerimonia di chiusura è stato scelto lo stadio Arechi di Salerno. Approvato anche il piano d’accoglienza con 4100 atleti ospitati sulle navi da crociera a Napoli, 450 nelle residenze universitarie di Pozzuoli, 1900 nel campus di Fisciano dell’Università di Salerno, ed infine 1550 negli hotel di Caserta.