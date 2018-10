Olimpiadi Invernali 2026, Attilio Fontana anticipa tutti: “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici Invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina”

“Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici Invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina”. Queste le parole pronunciate a sorpresa dal presidente della Lombardia Attilio Fontana relativamente alla scelta della sede dei Giochi 2026 nel corso della giunta regionale.

Un annuncio che ha spiazzato tutti e dal Coni non ci sono stati commenti su quanto affermato. Di sicuro, la riunione a Venezia, prevista il 4 ottobre, tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e le istituzioni che rappresenteranno per l’appunto Milano e Cortina sarà decisivo per chiarire i nodi della questione. Appare ormai certo che Torino sia fuori dal progetto a Cinque Cerchi. A questo punto non resta che attendere ulteriori conferme.

A ciò è seguito anche il post su Facebook del Governatore del Veneto Luca Zaia: “Siamo ovviamente felicissimi di questa scelta. Ringrazio il governo, il Coni e tutti gli interlocutori che in questi mesi hanno lavorato per questa candidatura che onoreremo lavorando a testa bassa perché rimanga nella storia come un’Olimpiade memorabile. Avanti tutta!”. Non resta che attendere ora il Coni.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico