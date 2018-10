Tuffi, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Chiara Pellacani a caccia di una medaglia dai tre metri

L’Italia schiera l’asso nei tuffi alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires. Nella prova odierna dei 3m femminili si presenterà sul trampolino, infatti, Chiara Pellacani. La giovane romana va a caccia di una medaglia per coronare un anno magico, che l’ha vista conquistare un’indimenticabile medaglia d’oro agli ultimi Europei nel sincro in coppia con Elena Bertocchi.

Sarà una gara importante per Pellacani, che vuole essere protagonista anche nelle gare individuali. La giovane romana ha vinto l’oro nel 2017 agli Europei giovanili, mentre in questa stagione ha chiuso al quarto posto. Va inoltre ricordato l’ottimo settimo posto ottenuto negli Europei di Glasgow dello scorso agosto con un punteggio totale di 274.00 punti, poco meno dei 278.00 ottenuti nella fase di qualificazione. Proprio questo risultato è di buon auspicio in vista della gara di odierna

Vincere una medaglia olimpica non sarà comunque impresa semplice per la giovane azzurra. Favorita numero uno la cinese Shan Lin, ma sono veramente tantissime le atlete che possono dire la loro per una medaglia. Oltre a Pellacani, fari puntati anche sulla russa Uliana Kliueva, campionessa giovanile, e sulla svizzera Michelle Heimberg (argento).

Tra le candidate anche per una medaglia la tedesca Wassen, l’ucraina Sofiia Lyskun, l’australiana Alysha Koloi, ma sono veramente molte le indiziate a salire sul podio. Si prospetta una gara davvero tiratissima e dove anche il minimo errore può essere decisivo.