Tuffi, Olimpiadi Giovanili 2018: Shan Lin la favorita dalla piattaforma, Wassen e Lyskun le principali rivali della cinese

E così, dopo il nuoto in piscina, è tempo dei tuffi nelle acque argentine di Buenos Aires in queste Olimpiadi Giovanili 2018. Sarà lo spettacolo della piattaforma femminile a dare il via alle danze e non ci si annoierà di certo grazie alle evoluzioni delle ragazze.

Una gara che non vedrà al via nessuna italiana. Chiara Pellacani infatti si cimenterà dai 3 metri e dunque spetterà alle altre protagoniste regalare qualcosa di speciale. Come accade a livello seniores, la Cina vuol fare la voce grossa in questa disciplina e fin da questo esordio vorrà mettersi in evidenza. Dai 10 metri, visto il roster delle iscritte alla specialità, Shan Lin è la favorita n.1. Seconda nei recenti Mondiali 2018 junior a Kiev, alle spalle della connazionale Rui Zhang, l’asiatica, per il programma che affronterà e la difficoltà dei tuffi, sembra avere le carte in regola per far sua la vittoria e iniziare nel migliore dei modi l’avventura a Cinque Cerchi. Nella rassegna iridata giovanile, come detto, fu argento con il punteggio di 453.20, mettendo in mostra ottime cose.

Il ruolo di “anti-Cina” spetterà alla tedesca Elena Wassen e all’ucraina Sofiia Liskun. La teutonica, quarta ai campionati del mondo junior menzionati, può provare a mettere i bastoni tra le ruote alla forte rivale orientale, essendo tra quelle in grado di eseguire con buona continuità tuffi di pregevole fattura. Bronzo nei 10 metri sincro a Glasgow, nel corso della rassegna continentale assoluta con la connazionale Maria Kurjo, la teutonica è tra le osservate speciali. Un discorso simile lo merita la Lyskun, settima a Kiev nei Mondiali giovanili in questa specialità e quinta agli Europei 2017 assoluti. Una tuffatrice molto elegante, nonostante la giovane età, accreditata per la conquista del podio.













