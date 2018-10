Tuffi, Olimpiadi Giovanili 2018: Chiara Pellacani vola in Finale dai 3 metri con il terzo punteggio!

Terza giornata di gare dei tuffi ai Giochi Olimpici giovanili 2018 a Buenos Aires (Argentina) e la vasca sudamericana riserva ottimi riscontri all’Italia. Nelle eliminatorie della gara femminile del trampolino 3 metri ottima prova della nostra Chiara Pellacani. La 16enne di Roma, medaglia d’oro agli Europei assoluti di Glasgow nel sincro dai 3 metri con Elena Bertocchi, ha confermato le sue ottime attitudini realizzando il terzo punteggio delle atlete impegnate in questa fase preliminare e staccando con grande tranquillità il biglietto per l’atto conclusivo.

421.00 lo score della nostra portacolori che, pur sbagliando il triplo e mezzo avanti (44.95), ha ottenuto ottimi riscontri con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento (60.00) e con il doppio e mezzo indietro (63.00). Una prova decisamente consistente che replicata in Finale potrebbe davvero far sognare. Come da pronostico, la migliore è stata la campionessa del mondo junior di Kiev, la cinese Shan Lin, dominante fin dal primo tuffo e in grado di superare quota 500 punti, totalizzando 506.80, eccellente con il doppio e mezzo rovesciato carpiato (73.50). Lin, oro dalla piattaforma qui in Argentina, è pronta per concedere il bis anche dal trampolino.

Alle sue spalle la russa Uliana Kliueva (442.05) e la nostra Chiara, mentre quarta piazza per l’argento dai 10 metri Sofiia Lyskun (Ucraina) con 416.75, candidata anche lei alla top3 nella gara serale (ore 22.00 italiane). Da osservare con attenzione anche la messicana Gabriela Belem Agundes Garcia , terza nella gara dalla piattaforma e sesta in questi preliminari (408.20).













giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: Renzo Brico