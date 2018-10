Tuffi, Olimpiadi 2018: Junjie Lian il migliore dai 3 metri nelle eliminatorie. Antonio Volpe stacca il biglietto per la Finale

E’ andata in archivio la fase preliminare della gara maschile dal trampolino 3 metri alle Olimpiadi Giovanili 2018 a Buenos Aires (Argentina). La piscina sudamericana ha ospitato le eliminatorie necessarie per decidere i 12 partecipanti alla Finale che si terrà nella seconda serata italiana.

Ebbene, come da pronostico, il migliore è stato il cinese Junjie Lian che con il punteggio di 573.10 si è issato in vetta alla graduatoria iridata, confermando un ottimo stato di forma. Il tuffatore asiatico, reduce dal bronzo iridato junior di Kiev, è fermamente intenzionato a salire sul podio più alto in questa rassegna a Cinque Cerchi. Alle sue spalle il britannico Anthony Harding, quarto ai Mondiali citati, con il punteggio di 534.95 a precedere l’australiano Matthew Carter (525.45). Sarà poi della partita nell’atto conclusivo anche il campione del mondo a Kiev, il colombiano Daniel Garcia Restrepo che, dopo aver commesso un errore grossolano nel triplo e mezzo indietro, si è riscattato con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato rimettendosi in carreggiata e chiudendo sesto alle spalle del campione europeo junior il tedesco Lou Massenberg (512.20).

Buona la prova del nostro Antonio Volpe, in Finale con il settimo score di 509.05, esibendo un programma molto costante, senza picchi particolari ma anche privo di imperfezioni evidenti. Il nostro portacolori, infatti, pur non avendo tuffi ad alto coefficiente di difficoltà con la sua solidità potrà ben figurare anche se, ovviamente, il podio è molto lontano.













Foto: Francesco Caligaris