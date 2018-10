Triathlon, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Alessio Crociani trionfa con Europa 1 nella staffetta mista continentale

Dopo il bronzo nella gara individuale, Alessio Crociani conquista la medaglia d’oro nella staffetta mista continentale di triathlon alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Il 16enne azzurro è salito sul gradino più alto del podio insieme ai compagni di squadra di Europa 1: il portoghese Alexandre Montez, la danese Sif Bendix Madsen e la svizzera Anja Weber.

La formazione del vecchio continente si è imposta con il tempo complessivo di 1:26:12 andando a battere per 20” Oceania 1 con le australiane Charlotte Derbyshire e Joshua Ferris e le neozelandesi Brea Roderick e Dylan Mccullough. La vittoria è arrivata grazie ad un’ultima frazione perfetta di Montez, mentre il nostro Crociani aveva tenuto il ritmo nella seconda.

Medaglia di bronzo per Europa 3 a 2’47” di ritardo con le tedesche Marie Orn e Henry Graf, la francese Emilie Noyer e la spagnola Igor Bellido Mikhailova. Ottavo posto invece per l’altra italiana in gara, Chiara Lobba, con Europa 5 a 5’36” di ritardo.













Foto: Valerio Origo