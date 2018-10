Triathlon, Olimpiadi Giovanili 2018: Amber Schlebusch vince la prova femminile davanti a Bendix Madsen e Weber, 16° Chiara Lobba

Sono entrati nel vivo i terzi Giochi Olimpici giovani estivi di Buenos Aires 2018, anche per quanto riguarda il triathlon. La prima prova in programma era la gara individuale femminile, ed il successo è andato alla sudafricana Amber Schlebusch che ha centrato una splendida medaglia d’oro in rimonta, andando a chiudere con il tempo di 58:45, precedendo la danese Sif Bendix-Madsen di 11 secondi e la svizzera Anja Weber di 51.

Amber Schlebusch, classe 2001, ha chiuso il tratto a nuoto in 9:59, con il primo cambio in 46 secondi. Il settore in bici è stato completato in 30:17, accusando oltre quaranta secondi dalle prime della classe ma, come detto, ha fatto segnare un sensazionale 17:15 nella parte di corsa (dopo 28 secondi di cambio) per un successo in rimonta davvero brillante. Alle sue spalle la danese Bendix-Madsen, che cede 1:02 rispetto alla sudafricana nella parte di corsa, mentre completa il podio l’elvetica Weber. Curiosità: le tre atlete che hanno completato il podio sono nate tutte nella stessa settimana del luglio 2001.

Chiude ai piedi del podio la lussemburghese Eva Daniels a 13 secondi dalla medaglia di bronzo, con lo stesso tempo dell’ecuadoriana Paula Vega. Sesta posizione per l’olandese Barbara de Koning a quasi due minuti dalla vetta, settima per la francese Emilie Noyer a 1:52 (ma con il secondo tempo nella parte di corsa), ottava per la tedesca Marie Horn a 1:56, nona per la neozelandese Brea Roderick a 2:10, mentre è decima la belga Hanne Peeters a 2:17. L’unica italiana al via, Chiara Lobba, anche lei classe 2001, ha chiuso la sua prova in 16esima posizione con il tempo complessivo di 1:02.02. La nostra portacolori ha completato la parte di nuoto in 10:37, 31.15 il tratto il bici e 18.54 per quanto riguarda la corsa, per una prova costante, ma a quasi tre minuti dal podio.

Il triathilon agli YOG – Young Olimpyc Games 2018, tornerà in scena domani alle ore 16.00 ore italiane, mentre il programma si completerà giovedì 11, allo stesso orario, con la staffetta mista.

Foto: Chiara Lobba